الأمن يواصل الحملات الأمنية لضبط المتهمين بجرائم السرقات

تمكن قطاع الأمن العام فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها بمشاركة مديريات أمن بنى سويف – الغربية – الجيزة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (4 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة اللوحات الإرشادية من الطرق العامة بدائرة مركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف، وبحوزتهم (7 لوحات إرشادية - 19 "حامل لوحات إرشادية" – مركبة "تروسيكل").

مديرية أمن الغربية

ضبط (3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة أجزاء السيارات بأسلوب "المغافلة"، وإعترفوا بإرتكاب (19) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية بإستخدام مركبة "تروسيكل" وأرشدوا عن المسروقات.

مديرية أمن الجيزة



ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" بنطاق محافظتى "الجيزة، القاهرة" ، وإعترف بإرتكاب (4) وقائع سرقة.. وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيىء النية (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف) ، أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.