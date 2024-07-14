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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

المضبوطات
المضبوطات
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 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - المنوفية – الدقهلية – البحيرة - الأقصر) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
 

مديرية أمن الجيزة
 ضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (22,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة).
 

مديرية أمن المنوفية
 ضبط (4 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين، الحشيش"- بندقية خرطوش وطلقة).

 

مديرية أمن الدقهلية
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الحشيش).

مديرية أمن البحيرة
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (3,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات").
مديرية أمن الأقصر
 ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- 2 فرد محلى وطلقتين).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,250 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تواصل مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة مكافحة جرائم الإتجار وزارة الداخلية