الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - المنوفية – الدقهلية – البحيرة - الأقصر) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:



مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (22,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة).



مديرية أمن المنوفية

ضبط (4 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين، الحشيش"- بندقية خرطوش وطلقة).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الحشيش).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (3,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات").

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- 2 فرد محلى وطلقتين).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,250 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.