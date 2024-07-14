الأمين العام للمهندسين: لجنة الأندية بالنقابة تخدم مصالح قطاع كبير

قال المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إنه كان حريصًا على حضور اجتماع لجنة الأندية وإنشاء المصايف، لأن اللجنة تمس مصالح قطاع كبير من المهندسين، فعلى المستوى الاجتماعي تقدم خدمة للمهندسين وأسرهم، وعلى مستوى استثمار الأصول، فهى مسئولة عن تنمية وتعظيم استثمار أصول كبيرة للنقابة، معبرًا عن أمله أن تستطيع اللجنة حل المشكلات التي تواجه النوادي، خاصة وأن اللجان هي القوة الدافعة للعمل النقابي.

وتابع "عرفات": "دورنا تفعيل التوصيات التي تتوصل إليها اللجنة، سواء على مستوى الإدارة أو استثمار الأصول.. وهناك بعض المشاكل، لكن يمكن حلها من خلال العمل والإخلاص والعزيمة، والإصرار بأن يكون للجنة دور فعال فى إدارة النوادى وتقديم خدمة مميزة للمهندسين".

واختتم أمين عام النقابة كلمته، مطالبًا أن تكون التوصيات التي تتوصل إليها اللجنة حلولًا للمشاكل القائمة وتكون قابلة للتنفيذ.