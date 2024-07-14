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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس شركة مياه القاهرة: طلب حبس المياه يوقف الفواتير

المهندس مصطفى الشيمي
المهندس مصطفى الشيمي
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طالب المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى المواطنون أصحاب الشقق المغلقة والغير مستخدمة بضرورة التقدم بطلب الى الشركة لحبس المياه حتى لا يتم إصدار فاتورة وتحميل أعباء مالية عليهم مقابل استدامة الخدمة وعندما يرغب المواطنون في استعادة الخدمة يتقدم بطلب جديد حفاظا على حقوقهم.
 

وقال رئيس الشركة: انه في حالة رغبة المواطنين في استمرار الخدمة لفترات محددة يمكنهم تركيب عداد مياه مسبق الدفع وهو متوفر بفروع الشركة المنتشرة على مستوى محافظة القاهرة.

 
وأوضح انه يجب عند التقديم بطلب لحبس المياه تقديم صورة بطاقة الرقم القومي واخر فاتورة صادرة من الشركة وطلب بإيقاف اصدار الفواتير وسداد كافة المستحقات  السابقة وإقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع الى الشركة.

رئيس شركة مياه القاهرة حبس المياه يمنع الفاتورة رئيس شركة مياه القاهرة حبس المياه مصطفى الشيمى