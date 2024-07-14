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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفل في الشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن إدعاء (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بقيام والد زوجته مزارع – مقيم بذات العنوان بإختطاف نجله، ومطالبته بمبلغ مالى نظير إستعادة الطفل.
 بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام كريمة المشكو فى حقه بإقامة علاقة غير شرعية مع الشاكى نتج عنها ولادة طفل ولم يتم إثبات قيد ميلاده لرفض الشاكى الزواج منها، وخشية إفتضاح أمرهم قامت زوجة المكشو فى حقه "جده الطفل" بتركه لدى (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة).
 بتاريخ ٤ الجارى تم تحديد مكان تواجد الطفل لدى السيدة المذكورة، وبمواجهتها قررت بإستضافته وحسن رعايته ولم تقم بالإبلاغ لإعتقادها عودة جدته لإصطحابه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

وزارة الداخلية بالشرقية مزارع بإختطاف نجله شرطة