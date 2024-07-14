رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يزوران المستشار أحمد عبود بمجلس الدولة

التقى المستشار أحمد عبد الحميد عبود – رئيس مجلس الدولة المستشار حسني عبد اللطيف –رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد شوقي – النائب العام و المستشار محمد نصر – رئيس محكمة استئناف القاهرة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وقيادات النيابة العامة ، وذلك بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة الرئيسي .

وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة ، وتأكيدًا لأواصر العلاقات البناءة والمُثمرة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ، ومشيدة بجهوده الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وامتنانه وتقديره ، إلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يكفُل تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام دور العدالة، والخير لمصرنا الحبيبة .

