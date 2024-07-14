3 إصابات في عملية دهس قرب أحد المعسكرات الإسرائيلية

أفادت مصادر بالإسعاف الإسرائيلي، إصابة 3 إصابات، منهم إصابتان خطيرتان، الثالثة من طفيفة إلى متوسطة، وذلك في عملية دهس قرب مدينة الرملة.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في "جولة المراسلين"، مع الإعلامي حساني بشير، إنّ هذه الأعداد مرشحة للزيادة، لافتةً إلى أنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلية أعلنت تحييد المنفذ، وهو ما يعبر عن شل حركته وربما إصابته إصابة بليغة وتركه ينزف على الأرض، فيما تقدم الإسعافات للإصابات في صفوف المستوطنين.

وأوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية: "شرطة الاحتلال تؤكد في بياناتها أن ما جرى تنفيذه عملية مزدوجة، أي أنها عملية دهس وعملية إطلاق نار كانت بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الرملة جنوب تل أبيب".