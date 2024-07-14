محمد الضيف ومجزرة المواصي والمفاوضات

الأحد 14/يوليو/2024 - 03:29 م

مجزرة مكتملة الأركان في حي المواصي الذي اعتبره الإسرائيليون منطقة خضراء لنزوح المدنيين، أرقام الشهداء لم تعد تعبر عن شيء، مئة شهيد أو ثلاثمائة لا يهم، أما الإصابات فحدث ولا حرج، المجزرة يصاحبها أنباء عن مقتل محمد الضيف رئيس أركان منظمة حماس في قطاع غزة، احتفالات في تل أبيب ابتهاجا بهذا النبأ الذي لم يتأكد من صحته، تلك الاحتفالات لم تكن قاصرة على مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أو وزير دفاعه جالاند ولكنها امتدت إلى فنادق إسرائيل لتعلن في مكبرات الصوت الداخلية عن اغتيال محمد الضيف.

وقبل المجزرة وذلك الخبر الذي لم يتأكد عن اغتيال محمد الضيف شهدنا جولات ومذكرات وعروض متقاربة للهدنة ولكنها لا تريد أن تجيء، وتأخر تنفيذ إتفاق الهدنة ليس لغزا حتى يصعب حله، لأننا في مواجهة السياسة صاحبة الألف وجه، منذ ستة أسابيع يقف الرئيس الأمريكي بايدن ليعلن عن ما يشبه المبادرة التي قد تحقن الدماء، ويتلقف الأطراف ورقة بايدن للدرس والتمحيص وتنتهي الزوبعة الإعلامية بالموقف الأشهر في هذه الحرب وهو موقف"محلك سر".

المشهد يبدو واضحا لا بايدن يريد إنهاء الحرب ولا الثعلب الماكر نتنياهو يريد أيضا، حماس قدمت بالفعل نوايا حسنة نحو ورقة بايدن بل وزادت عليها بعدم تمسكها بالحكم في غزة بعد وقف الحرب، ولكن يصدمنا الإعلام الإسرائيلي يوميا بكل ما هو عجيب، نجد المسؤول الأول في الجيش مصطدما مع المسؤول الأول في الحكومة، ويتحزب فريق لكل منها ليفند وجهة النظر التي ينتمي إليها، وما إن تهدأ عواصفهم المفتعلة نكتشف استشهاد المئات من الفلسطينيين ودك عشرات البيوت، وكأننا في مسرحية سوداء نشارك فيها بدور المتفرج، أما أبطال خشبة المسرح نجد أنهم كلهم وبالاجماع خصومنا.

الضربة الإسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي غزة وهي المنطقة المليئة بالنازحين المدنيين الأبرياء، تفتح المجال من جديد للحديث عن مصير المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، محمد الضيف المولود عام 1965 ليس كادرا عاديا في المنظمة حتى تمر محاولة اغتياله مرور الكرام أمام عيون قادة حماس المقيمين في قطر، وحتى رافع سلامة قائد لواء خانيونس الذي جاء اسمه في محاولة الاغتيال يعتبر واحدا من القادة المعدودين على الأصابع في جنوب غزة الذين مازالوا على قيد الحياة.

المحادثات التي تتم في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة، من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس صار بين خيارين إما توقف على المدى القريب حتى تسترد حماس قليلا من عافيتها، أو استعجالا للتوقيع بعد أن خارت قوى يحيى السنوار الذي بات بين المطرقة والسندان.

في حال التوقف المؤقت سيكون الأمر محدد باسترداد جزء من كرامة المنظمة، وفي حالة الضغط الأمريكي بهدف تعجيل الهدنة سيكون تعاطيا مع مفردات واقع جديد مؤلم على المنظمة ولكنه طريق وحيد لوقف المجازر التي لا نهاية لها.

وقبل التفاؤل والتشاؤم في مسألة الهدنة علينا أن نراجع تصريحات نتنياهو قبل المجزرة بيوم واحد عندما أعلن أن محور فيلادلفيا سيظل تحت سيطرة إسرائيل هذا الإعلان في حد ذاته قادر على نسف أي كلام عن المفاوضات، لأن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي مسألة مرفوضة تمام سواء من مصر التي تتوسط في المحادثات أو من حماس وهي الطرف الآخر المواجه لإسرائيل في المفاوضات.

وهنا تبرز فكرة تأسيس نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لو سارت هذه الفكرة في مسارها الطبيعي من الممكن أن نشهد انسحابا للقوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.