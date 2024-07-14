إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية بالمنيا

تمكنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من رصد وتنفيذ ازالة فورية ل١٧ حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بمساحة ٢٣٩١متر

وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون تقاعس ودون استثناء أحد

اشرف على الحمله نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والاشغالات

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون والتصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء مؤكدا كلامه برصد المخالفة والتعامل الفورى معهم

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