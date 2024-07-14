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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية بالمنيا

إزالة ١٧ حالة تعدى
إزالة ١٧ حالة تعدى علي أراضى زراعية بالمنيا
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تمكنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من رصد وتنفيذ ازالة فورية ل١٧ حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعيه بمساحة ٢٣٩١متر

 وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون تقاعس ودون استثناء أحد 
اشرف على الحمله نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والاشغالات 
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون والتصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة  للبناء مؤكدا كلامه برصد المخالفة والتعامل الفورى معهم

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إزالة فورية تعدي علي اراضي زراعية مدينة المنيا محافظ المنيا