وزيرة التنمية المحلية تستقبل محافظ قنا بمقر الوزارة لمتابعة الملفات الخدمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء مناقشة المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2024 / 2025 وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الملفات الخدمية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهوية لتحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء محافظات الصعيد وإحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات وتحسين مستوى معيشة سكانه وتوفير حياة كريمة لهم ، مشيرة إلى أن الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت محافظات الصعيد طفرة كبيرة في كافة الملفات وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في القطاعات التي تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية وكذا توفير فرص عمل وتحقيق التنمية .

وأكدت الدكتورة منال عوض على حرصها على التواصل اليومي مع السادة المحافظين لمتابعة الملفات المهمة والعاجلة التي تمس حياة المواطنين والعمل على حل المشكلات التي تواجههم ، وكذا متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظة عن تلك المشروعات، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، بل أيضاً تحسين بيئة ومناخ الأعمال لدعم القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا على حرصه الشديد منذ توليه المسئولية على متابعة الملفات اليومية للمواطنين عبر جولات على كافة المدن والمراكز للمحافظة والتواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم حتى يشعر المواطن البسيط بحجم الإنجاز والتعرف على كافة المشكلات والحلول التي وضعتها الدولة على أرض الواقع، ، لافتًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الأفضل لأبناء محافظة قنا من خلال العمل علي كافة الملفات المطروحة وتقديم رؤية مختلفة لكافة القضايا والمشكلات التي تشغل اهتمام الشارع القنائى بما يحقق رضاهم والبناء على الإنجازات التي حققها السادة المحافظين السابقين .