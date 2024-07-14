السيسي يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيرا جديدا لدى مصر.. صور

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد اثني عشر سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم:

• هيرو مصطفى غارغ سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية

• عمر نتيزيمبيريه سفيرا جمهورية بوروندي

• محمد آيت وعلي سفيرا المملكة المغربية

• إيريك شوفالييه سفيرا الجمهورية الفرنسية

• سامي شيبا سفيرا لجمهورية ألبانيا

• عماد الدين مصطفى عدوي حسن سفيرا لجمهورية السودان.

• قحطان طه خلف جنابي سفيرا لجمهورية العراق

• دولي غو ألبير سفيرا لجمهورية كوت ديفوار

• علي عبدي أوارى سفيرا لجمهورية الصومال الفيدرالية

• سيرجيو ناتو كابا سفيرا لجمهورية موزمبيق

• صالح بن عيد الحصيني سفيرا للمملكة العربية السعودية

• مرزازاده برويز مراد علي سفيرا جمهورية طاجيكستان

هذا، وقد رحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.