تقديم موعد الجلسة العامة للنواب ليوم الخميس 18 يوليو بالعاصمة الإدارية

صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحا، بدلا من الموعد المحدد سلفا يوم الأحد ٢١ يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجديد بالذكر أن اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة برنامج كل وزير بالحكومة الجديدة وعرض اطروحات ووضع افكار لكي يتم تحقيق الهدف الرئيسي وهو السعي في تحقيق كافة احلام وطموحات الشعب المصري بقواعد واسسس بناءة.