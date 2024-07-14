رفع 600 طن مخلفات صلبة بسمالوط

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا رئيس مركز سمالوط بشأن متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة بالمراكز والمدن.

وفى هذا السياق قام الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الأحد بشن حملة نظافة مكبرة بمدينة سمالوط شملت شارع الصفصافة،حيث تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة من ناتج اعمال تركيب خط طرد الصرف الصحى الرئيسى .

وأكد رئيس مركز سمالوط أنه تم رفع ما يقارب من 600 طن مخلفات صلبة وقمامة واتربة بشارع الصفصافية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي ، كما أكد أنه جارى استمرار العمل.

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