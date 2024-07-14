رئيس مدينة ملوي: "لا مكان للمُقصر"

عقد تــاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى، اجتماعاً موسعا بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء القرى التسع بمركز ملوى جنوب المنيا ،وذلك للوقوف على منظومة العمل من حيث الأداء والإنجاز والمعوقات وكيفية تذليلها .

وخلال الإجتماع، تم مراجعة ما تم تنفيذه من خلال التكليفات السابقة وبحث آليات الارتقاء بقطاعات النظافة العامة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكداً أن ملف النظافة يحتاج إلي جهود أكثر جدية فى التعامل مع هذا الملف الهام، مؤكداً أن نظافة كل حى وقرية مسئولية رئيس الحى والوحدة المحلية والجهاز المعاون له، مع ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل بكل جهد لحلها وتذليل كافة العقبات فى اطار القانون .

كما تم مراجعة ما تم بملف التصالح وتذليل العقبات امام المتقدمين للتصالح، مؤكدا على المتابعة المستمرة للمباني المخالفة على مستوى المركز والمدينة، والتصدي بكل حزم والضرب بيد من حديد لكافة انواع المخالفات بالبناء مع الإزالة الفورية لها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واكد رئيس المدينة بأنه لن يسمح بأي نوع من التقصير أو التقاعس أو التجاوز فى العمل او بما يضر مصلحة المواطن، فى كافة القطاعات التى تمس احتياجات المواطن اليومية.

ووجه" ابوسداح "بضرورة تحديد مجموعات عمل مع اعداد تقرير يومى بما تم من أعمال ورفعه إلى رئيس المركز شخصياً مع المرور اليومى والمتابعة المستمرة لكافة الاعمال والعمل على توزيع الأعمال بجداول زمنية يتم تحديدها والالتزام بها.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المدينة على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الأعمال بالمشروع القومى حياة كريمة، مشددا على ضرورة التواصل الفعال بين جميع القطاعات الخدمية لإنهاء تنفيذ المشروعات وإنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد بصورة لائقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مؤكدا على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة للضرب بيد من حديد لمحتكر السلع ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة في مراقبة الأسواق،مشدداً بعدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرا بأنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار داخل مركز ومدينة ملوى.

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس المدينة أن هذة الفترة تحتاج لمزيد من التركيز والتدقيق وبذل الجهد فى إنجاز الأعمال،مع تنظيم وإنضباط العمل في الوحدات المحلية القروية وتنفيذ القانون ، مؤكداً على مراعاة الله وضرورة أداء العمل على أكمل وجه وضرورة إتقان العمل لنهضة بلادنا وتحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية.