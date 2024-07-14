وكيل الصحة بالقليوبية يحيل مدير المركز الطبي بالحي الثامن بالعبور للتحقيق

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد، جولة مرورية بمركز طبي الحي الثامن بالعبور، والمدرج ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير منشآت الرعاية الأولية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، وبناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وتفقد وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، موجهًا بتدريب العاملين بالاستقبال على أعمال الطوارئ خاصة الصدمات التحسسية.

كما تفقد "الجزار"، أيضا الصيدلية وتأكد من توافر الأدوية، إلى جانب عيادة الباطنة، والأطفال، والأسنان، وتابع حركة الملف وتأكد من إنشاء ملفات جديدة للمرضى.

وأوصى "الجزار" بالمتابعة المستمرة للانضباط الإداري، وإعادة توزيع بعض القوى البشرية الزائدة عن حاجة العمل، بهدف الاستغلال الأمثل لها بأحد المراكز الطبية المقرر افتتاحها وتشغيلها قريبا.

كما أمر وكيل الوزارة أيضا بإحالة مديرة المركز ومديرة الرعاية الأساسية، ورئيسة التمريض بالإدارة للتحقيق نظرا لضعف الإشراف والمتابعة على المركز.