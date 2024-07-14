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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيرا جديدا لدى مصر بينهم أمريكا والسعودية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تسلم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أوراق اعتماد اثني عشر سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم

• هيرو مصطفى غارغ .. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية 
• عمر نتيزيمبيريه .. سفير جمهورية بوروندي 
• محمد آيت وعلي .. سفير المملكة المغربية 
• إيريك شوفالييه .. سفير الجمهورية الفرنسية.
• سامي شيبا .. سفير جمهورية ألبانيا. 
• الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي حسن .. سفير جمهورية السودان.
• الدكتور قحطان طه خلف جنابي ... سفير جمهورية العراق.
• دولي غو ألبير ... سفير جمهورية كوت ديفوار. 
• علي عبدي أوارى ... سفير جمهورية الصومال الفيدرالية. 
• سيرجيو ناتو كابا ... سفير جمهورية موزمبيق.
• صالح بن عيد الحصيني .. سفير المملكة العربية السعودية.
• مرزازاده برويز مراد علي ... سفير جمهورية طاجيكستان.

هذا، ورحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي