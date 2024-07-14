ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46138 طن تشمل : 4650 طن يوريا و 2600 طن مولاس و 15097 طن رمل و 2709 طن علف بنجر و 2300 طن اسمنت معبأ و 18782 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42769 طن تشمل : 12949 طن قمح و 3563 طن ابلاكاش و 809 طن خشب زان و 9803 طن حديد و 8545 طن خردة و 6800 طن سكر و 1127 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 300 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 213 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2638 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52141 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 146502 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3039 حركة .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4814 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم أبو راضي و القليوبية ، وعدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2655 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2807 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5549 حركة .

انضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة و مصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية ، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية.