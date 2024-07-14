التحالف الدولي: جهزنا أكثر من 225 ألفا من أفراد الأمن في العراق وسوريا لمحاربة داعش

نشرت صفحة التحالف الدولي ضد داعش عدة معلومات عن مشاركتها في هزيمة داعش، بعد مرور عقد كامل على انتشار تنظيم داعش الإرهابي وإعلان دولته المزعومة على أجزاء تمكن من السيطرة عليها في كل من العراق وسوريا.

وأكد التحالف الدولي، أنه قام بتدريب وتجهيز أكثر من 225 ألفا من أفراد الأمن والشرطة المحليين، واستثمر 4.13 مليار دولار لضمان عدم تمكن داعش من العودة مرة أخرى.

بدوره قدم التحالف الدولي للقوات الأمنية المحلية التي تعاونت معه لهزيمة التنظيم الإرهابي مثل قوات الأمن العراقية، وقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وجميع القوات الشريكة للتحالف الدولي.

وعن أغراض التنظيم الإرهابي، قال التحالف الدولي أنه قبل 10 سنوات، حاول تنظيم داعش محو التراث الغني للموصل بتدمير معالمها الإسلامية والمسيحية واليهودية، بهدف تغيير ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وأنه اليوم بعد مرور عَقدٌ من التقدم، تتجاوز الموصل تلك الأيام المظلمة وتعيد بناء تاريخها واستعادته.

أما في استمرارية مواجهة حيل التنظيم الإرهابي، لفت التحالف الدولي إلى أنه يراقب تحركات تنظيم داعش المتهالك حيث يعتمد الآن على الدعاية لضمان استمراره لكن شركاء التحالف الدولي يعملون بدون توقف لمنع انتشار محتوى الكراهية للتنظيم على الإنترنت، وإضعاف شبكاته، وتقليل قدرته على تجنيد أعضاء جدد. وتضمن الشراكة بين أجهزة القانون، وقطاع التكنولوجيا، والمجتمع المدني، مثول داعش الإرهابي أمام العدالة.