حركة تغييرات في محليات الجيزة.. محمود فؤاد رئيسا لبولاق الدكرور وعز حسانين لأطفيح

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارا بتكليف عدد من القيادات لشغل منصب رئيس وحدة محلية وذلك وفقاً للقوانين المنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها.

شمل قرار محافظ الجيزة تكليف محمود أحمد فؤاد طه حافظ قائما بأعمال رئيس حى بولاق الدكرور و تكليف عز أمين عبد المجيد حسانين قائما بأعمال رئيس مركز ومدينة أطفيح.

وفى هذا الشأن أكد محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على تصعيد الكوادر من العاملين بأجهزة المحافظة و تأهيل الشباب لتقلد المناصب القيادية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

ووجه المهندس عادل النجار المكلفين الجدد بتكثيف العمل الميدانى والمتابعة وإتخاذ مايلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين كل بنطاقه.

وقد وجه المحافظ الشكر لرئيس حى بولاق الدكرور السابق المهندس عبدالله نور لبلوغه سن التقاعد وذلك لجهوده فى تنفيذ مهام عمله وخدمة المواطنين.