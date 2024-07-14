تراجع مؤشرات البورصة.. والسوقي يخسر 8.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد - اولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 8.3 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.902 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 28,042.06 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 6,251.5 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.55%، ليغلق عند مستوى 9,045.85 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 2,701.99 نقطة، وكذلك مؤشر"Copped - EGX30 " بنسبة 0.98% ليغلق عند 34,356.46 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGXTR بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 12,123.15 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP، بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 5,628.88 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 7.3 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 17.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 591 مليون سهم، من خلال 75,8 ألف صفقة منفذة.