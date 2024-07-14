أهالي الشقيفي بقنا يستغيثون بوزير النقل: "طريق قريتنا من العصر الحجري"

يستغيث أهالي قرية الشقيفي التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بتدهور الطريق المؤدية لقريتهم، وداخل القرية.

وقال الأهالي نعاني منذ أكثر من 7 سنوات من تدهور الطرق المؤدية للقرية في الطريق الرئيسي لمدخل القرية نضطر لترك والمرور من طريق آخر ونمر بأكثر من قرية للوصول لقريتنا بسبب صعوبة دخول السيارات من الطريق الرئيسي، ورغم مناشدتهم لكل المسئولين إلا أنهم لم يفقدون الأمل ،ولم يكن أمامهم سوى الفريق كامل الوزير بعدما فشلت كل المساعي لرصف الطريق المؤدي للقرية، والذي يعاني قرابة 10 آلاف نسمة من الأهالي بسبب عدم الرصف.