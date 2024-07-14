وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون قرارات إسرائيل في الضفة الغربية

أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بيانًا يدينون فيه بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتيريش عن إضفاء الشرعية على خمسة مواقع استيطانية في الضفة الغربية.

وأكد البيان أن هذا القرار، بالإضافة إلى إعلان حكومة إسرائيل عن أكثر من 1270 هكتارًا في الضفة الغربية كـ"أراض تابعة للدولة الإسرائيلية" وتوسيع المستوطنات الحالية بواقع 5295 وحدة سكنية جديدة وإقامة ثلاث مستوطنات جديدة، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض جهود السلام.

وأعاد وزراء الخارجية تأكيد التزامهم بالسلام الدائم والمستدام بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي وحل الدولتين، مطالبين حكومة إسرائيل بالتراجع عن هذه القرارات.

كما شددوا على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية، وحثوا إسرائيل على الإفراج عن كافة إيرادات المقاصة المحتجزة والتخفيف من التدابير التي تفاقم الوضع الاقتصادي، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.