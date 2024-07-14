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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 38584 شهيدا و88881 مصابا

غزة
غزة
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 أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38 ألفا و584 شهيدا، و88 ألفا و881 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر ذاتها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الأحد/ - أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 141 فلسطينيا، وإصابة 400 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي غزة