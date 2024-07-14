رئيس "الإصلاح الزراعي" يتفقد أعمال الجمعيات والمشروعات بالمنيا

تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أعمال المناطق التابعة لمديرية الاصلاح الزراعي بمحافظة المنيا، والجمعيات والمشروعات الانتاجية التابعة لها.

وقال الفولي ان ذلك يأتي تنفيذ لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف علي حالة مقرات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية للإصلاح الزراعي وتطويرها، فضلا عن التوسع في اقامة المشروعات الانتاجية بالهيئة واستهداف واستغلال التوظيف الصحيح والفعال لمشاريع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وشملت الزيارة التفقدية لرئيس الهيئة، المرور على مناطق: المنيا، سمالوط، مطاي، ومغاغة، حيث تم تفقد جمعيات: البرجاية، البيهو، لطف الله، وميانة، للوقوف على حال الجمعيات من تطوير، ومتابعة عمليات توفير وصرف الاسمدة ومستلزمات الانتاج للمنتفعين.

وعقد الفولي لقاءا مع مسئولي المناطق، حيث تم التأكيد على ضرورة ميكنة جميع السجلات بالجمعيات، فضلا عن حصر المساحات غير المستغلة بكل جمعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية مناسبة، كما أكد أيضا على تشغيل مشروعات تسمين العجول بالجمعيات، من خلال المديرية أو المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن بحث موقف المشروعات المتوقفة، واعادة تشغيلها.

وشدد رئيس الهيئة أيضا على مراجعة موقف التعديات وموقف الازالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، فضلا عن سرعة تحصيل القيمة الايجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة.

وفي سياق متصل وجه رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بعلاج الشكاوى الواردة والخاصة بتكدس المنتفعين والازدحام خلال عمليات صرف الأسمدة بجمعيه بردين بالزقازيق بمحافظة الشرقيه، حتى تم الإطمئنان على انتظام عمليات الصرف، تحت اشراف رئيس الاداره المركزيه للتعاون.

وتواصل الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، متابعة عمليات صرف الاسمدة طبقا لمنظومة كارت الفلاح، والتيسير على المنتفعين، وازالة التعديات بمحافظتي المنوفية والبحيرة.