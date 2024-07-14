تحرير 183 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية وتفتيشية في 3 مراكز بالمنيا

كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة.

ووجه اللواء كدواني، باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة، على المحلات والأسواق للوقوف على مدى التزام التجار بالأسعار المقررة، وعدم مخالفة القانون ، لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن خاصة في مجال التموين، مشدداً على متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نظمت الوحدات المحلية لمركزي ( سمالوط – مطاي )، حملات تفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية والاسواق، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام مع الاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك الادمى، حيث حررت الوحدات المحلية لمركزى سمالوط ومطاى 69 محضراً تموينياً، منها 36 بمركز سمالوط، و 33 محضراً بمركز مطاي، وجاءت المخالفات ما بين ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – بون صرف – عدم نظافة – لوحة مواعيد – نقص وزن – عدم الإعلان عن الأسعار – غلق بدون عذر – شهادة صحية- توقف عن الإنتاج).

وفى مركز ملوي نفذت الوحدة المحلية حملة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية حيث أسفرت الحملة عن تحرير 114 محضراً تموينياً ، منها 89 محضراً في مجال المخابز البلدية ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن – عدم نظافة - عدم إعطاء بون) ، وفي مجال الأسواق تم تحرير 25 محضراً تموينياً لعدد من المخالفات منها( عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية – تجميع اسطوانات بوتاجاز - بدالين تموينيين).



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