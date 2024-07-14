وزير الشباب ونائب محافظ الغربية يتقدمان جنازة السباحة شذي نجم بمسقط رأسها بزفتى

شيع أهالى قرية كفرفرسيس التابعة لمركز زفتى فى محافظة الغربية ظهر اليوم الأحد، جثمان " شذى نجم" بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضى والذى وصل جثمانها ليلا إلى القرية وذلك بمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، وممثلى مجلس إدارة نادى طنطا وأقاربها وذويها.

وسيطرت حالة من الحزن والغضب على أسرة وأقارب الراحلة " شذى نجم" بطلة السباحة بنادى طنطا الرياضى، وانخراطت والدتها وانهيارها وأقاربها فى البكاء، وكذلك الحزن الشديد على المشاركين فى الجنازة، لفقدان بطلة فى عمر الزهور لم تتعد 15 عاما.

وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية؛ وفاة لاعبة وبطلة السباحة بنادى طنطا شذى نجم؛ مقدما لأسرتها خالص التعازى داعيا من الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وأعلن مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة المحاسب فايز عريبي تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب الرياضية بالنادي وإعلان الحداد لمدة ثلاثة إيام وذلك حداداً علي روح بطلة السباحة في النادي البطلة شذي نجم التي وافتها المنيه أمس السبت، كما قرر النادى إقامة عزاء للبطلة الراحلة فى مقر النادى.

وكان مجلس الإدارة وأسرة النشاط الرياضي قد نعت بطلة النادي والتي لازمت فراش المرض قرابة الشهرين بعد تعرضها لحالة توقف في القلب بشكل مفاجئ خلال التمرين بنادى طنطا، ورغم محاولات إسعافها ونقلها الي أحد المستشفيات الخاصة ورغم المحاولات الطبية إلا أنها فارقت الحياة.