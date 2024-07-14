وزارة الدفاع الصينية: المناورات البحرية مع روسيا لا تستهدف طرفا ثالثا

أكدت وزارة الدفاع الصينية، أن الدوريات البحرية المشتركة بين الصين وروسيا في المحيط الهادئ لا تستهدف أي طرف ثالث.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم /الأحد/ - إنه "وفقا للخطة والاتفاقيات السنوية بين الصين وروسيا بدأت القوات البحرية في البلدين الدورية البحرية الرابعة المشتركة في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ"، مؤكدة أن هذه الدوريات لا تستهدف طرفا ثالثا ولا علاقة له بالوضع الإقليمي أو الدولي الراهن.

ومن جانبه.. أفاد الأسطول الروسي في المحيط الهادئ بأن طرادات تابعة لأسطول المحيط الهادئ توجهت إلى ميناء تشانج يانج الصيني للمشاركة في مناورة بحرية مشتركة تسمى التفاعل البحري 2024.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة العملية من التدريبات في الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري، وستجري السفن الروسية والصينية تدريبات على الدفاع الجوي، ومناورة مضادة للغواصات تشمل طائرات صينية مضادة للغواصات، بالإضافة إلى التدريب على الإنقاذ في البحر.