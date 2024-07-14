دعاء حلمي: إقامة مهرجان العلمين دعاية للسياحة الساحلية الفنية بمصر

أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمى أن إقامة مهرجان العلمين فى تلك المدينة الساحرة، ذات طابع سياحى، هو ترويج للسياحة الساحلية والفنية فى مصر، خاصةً أن مصر تملك العديد من المناطق الجاذبه للقطاع السياحي.



وأضافت الناقدة الفنية دعاء حلمى نرى أن الفن وسيلة تواصل لبلدان مختلفة فى اللغة، وتجد أن خير وسيلة لعبور القارات هى الفن، وإذا أردت أن تعرف الشعوب نعرفها من خلال فنها وثقافتها، وهو دور لا يمكن الاستهانة به، بل العكس لابد من العمل على هذا الملف لتنشيط السياحة.



واختتمت حلمى أن استغلال صناعة السينما، وأماكن التصوير هو أمر حتمى للترويج للسياحة، خاصةً وأن مصر تملك تنوع سياحي بين الديني والاثرى والطراز المعماري، وسياحة المعالم والمعابد، كل ذلك لابد استغلاله والعمل على ذلك من خلال الكثير من الأعمال الفنية.