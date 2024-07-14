حورية فرغلي لـ "البوابة نيوز": فيلم المدرسة هدفه تعزيز القيم والمبادئ

تشارك الفنانة حورية فرغلي في فيلم "المدرسة" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن.

و كشفت فرغلي في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" عن تفاصيل العمل قائلة: "هذا العمل يسعى إلى توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية وغيرها".

وأضافت: "لوكيشن تصوير العمل يدور بعدة تحفيزات وعوامل إيجابية من قبل المنتج محمد حمزة وذلك بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية داخل بلاتو التصوير واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام، مما يساعد ذلك على الاستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل في أفضل صورة تليق بالجمهور المصري العريق".

وتدور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الشيقة.

و يشارك في فيلم"المدرسة" كل من؛ حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبري عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح، سيناريو وحوار محمد شعبان ومن إخراج محمد جمال الحديني.