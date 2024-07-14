خالد جلال ناعيا عبدالغني داود: شخصية تميزت بالإبداع المسرحي لأكثر من نصف قرن

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الكاتب والناقد المسرحي عبدالغني داود، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس السبت، عن عمر ناهز 85 عاما.

وقال المخرج خالد جلال، إننا فقدنا شخصية تميزت بالإبداع المسرحي لأكثر من نصف قرن، وعزاؤنا فيما تركه لنا من إرث كبير في الكتابة والنقد المسرحي، وندعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

عمل الكاتب عبدالغني داود مديرًا للأرشيف القومي بالمركز القومي للسينما، وحصل على عدد من الجوائز العربية والدولية، ولديه عدد كبير من المؤلفات المسرحية منها "شجر الصفصاف، غريب في بلبيس، حلم الأباريق الفخارية، السيل" وغيرها، ومن أعماله النقدية المسرحية "الأداء السياسي في مسرح السيتينيات، زكي طليمات"، إلى جانب أعماله في النقد السينمائي والنقد الأدبي والترجمة.