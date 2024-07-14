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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. وزير العمل يزور تجمعا للعمالة غير المنتظمة في أحد الميادين بالقاهرة

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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تفقد محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد، موقعا لتجمع عدد من العِمالة غير المُنظمة، داخل مكان تجمعهم في منطقة صينية أرابيلا بالتجمع الخامس ،أثناء إنتظارهم  للعمل اليومي في مجالات مُختلفة ،خاصة البناء والتشييد.

واستمع "الوزير" إلى مطالبهم، وأكد لهم على توجيهاته إلى مديرية عمل محافظة القاهرة، بالنزول إلى هذه "التجمعات" التي يتمركز فيها هذه النوعية من العمال ،للحصر،وبحث كل الأليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية تولّى الإهتمام الأكبر نحو نزول كافة المسؤولين إلى المواطنين،والتعرف على مطالبهم ،والإستجابة ،وتقديم كافة الخدمات، والحياة الكريمة لهم ..

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