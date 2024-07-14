بالصور.. وزير العمل يزور تجمعا للعمالة غير المنتظمة في أحد الميادين بالقاهرة

تفقد محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد، موقعا لتجمع عدد من العِمالة غير المُنظمة، داخل مكان تجمعهم في منطقة صينية أرابيلا بالتجمع الخامس ،أثناء إنتظارهم للعمل اليومي في مجالات مُختلفة ،خاصة البناء والتشييد.

واستمع "الوزير" إلى مطالبهم، وأكد لهم على توجيهاته إلى مديرية عمل محافظة القاهرة، بالنزول إلى هذه "التجمعات" التي يتمركز فيها هذه النوعية من العمال ،للحصر،وبحث كل الأليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية تولّى الإهتمام الأكبر نحو نزول كافة المسؤولين إلى المواطنين،والتعرف على مطالبهم ،والإستجابة ،وتقديم كافة الخدمات، والحياة الكريمة لهم ..

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