وزير الكهرباء يستعرض خطة عمل الوزارة أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برنامج عمل الوزارة أمام اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وأوضح وزير الكهرباء، الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة.وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، وفى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.

ولفت، إلى أن الكهرباء تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة إنتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.