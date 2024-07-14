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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين.. 45 عاما من السعي لتوطيد وجودها في أفريقيا

الصين 45 عاما من
الصين 45 عاما من السعي لتوطيد وجوها في أفريقيا
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تسعى الصين  دائما للتواجد بشكل كبير داخل القارة فلديها على سبيل المثال تقليد ورسالة منذ أكثر من 30 عاما تتلخص في أن الزيارة الأولى لوزير خارجيتها تكون إلى القارة الأفريقية، وهي رسالة للجميع أن أفريقيا هي منطقة مهمة للصين، تسعى لتوطيد العلاقات من ناحية ومواجهة التواجد الغربي من ناحية أخرى، في العام الجاري توجه وانج يي، وزير خارجية الصين إلى القارة في شهر يناير الماضي وقام بجولة في العديد من الدول الأفريقية مثل مصر وتوجو وجنوب أفريقيا، حسب الرؤية التي قدمتها هبة خالد، الباحثة في الشأن الأفريقي.

وكان الهدف من الزيارة التأكيد على رسالة التواجد الصيني في القارة، وبحث القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط، ودعم التعاون الاقتصادي، كما تبحث الصين عن الطاقة فبالتالي أفريقيا هي أحد أهم المواد الأولية للعديد من مصادر الطاقة، وكل هذا سياسة صينية منذ 45 عاما، كما قدمت العديد من المساعدات ودعم البنية التحتية على سبيل المثال تمويل الصين لخط السكة الحديد والذي يربط بين تانزانيا ومبوشي في زامبيا، واستفادت الصين من ذلك لأن الخط يمر داخل مناجم النحاس وبالتالي حصلت على النحاس من زامبيا.  

وحسب الوكالة الألمانية وحديث فيليب جيج، وهو باحث في جامعة فورتسبورج، فإن حديث الصين أن المنفعة بينها وبين القارة الافريقية هي منفعة متبادلة، وهو ما جعل العديد من الدول في القارة تساند وجهة النظر الصينية تجاه تايوان فتصريح رئيس ساحل العاج الحسن وتار، أن هناك صينا واحدة في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، هو تأكيد لمساعي الصين في فرض نفوذها في القارة الأفريقية، كما أكد في تصريح سابق، قيس سعيد، الرئيس التونسي بأن تونس ملتزمة بشكل واضح بمبدأ الصين الواحدة.

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