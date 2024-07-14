تفاصيل عملية دهس لإسرائيليين بمدينة الرملة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، إن عملية الدهس بمدينة الرملة في إسرائيل، تسببت في إصابة أكثر من 4 إصابات، اثنين منهم في حالة خطرة.

وأشارت "أبو شمسية"، خلال مداخلة لـ"جولة المراسلين"، إلى أن شهود العيان أكدوا وجود سيارة أطلقت النار على السيارات، بالإضافة إلى سيارة أخرى قامت بدهس عدد من المستوطنين.

ونوهت، بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت أن منفذ عملية الدهس فلسطيني الجنسية، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية تمشط حاليًا المكان وفرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة.

وتابعت وفقًا لمصادر عبرية، أنه وصل 4 جرحى إلى مركز "شامير" الطبي، بعد عملية الدهس التي حصلت عند مفترق "نير تسفي" بالرملة، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجوم عند مفترق "نير تسفي" تم تنفيذه عبر عملية دهس وإطلاق نار.