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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفاع المتهم بخطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها في مدينة نصر يطالب بتعويض مليون جنيه

دفاع المتهم
دفاع المتهم
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بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب اولي جلسات محاكمة المتهم بخطف انثي بالاكراه وهتك عرضها في مدينة نصر.

 

وطالب دفاع المتهم بتعويض مليون جنيه من المجني عليها تعويضا للمتهم عن الأضرار التي لحقت به، كما طالب المحامي باستدعاء الطبيب الشرعي.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.


كشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسين .أ" بخطف أنثي هي المجني عليها" نبيلة .إ" بالاكراه الواقع عليها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخري انه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بان اشهر في وجهها سلاح ابيض كتر واحدث اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر عنها ملابسها عنها وقام بملامسة موطن العفة باليد قاصدا من ذلك هتك عرضها .

كما اضاف امر الاحالة احراز المتهم أداة قاطع "كتر "دون ان يوجد لحملها او احرازها او حيازتها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة او الحرفية .
 

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