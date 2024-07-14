عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "إسبانيا وإنجلترا.. ملحمة كبرى في نهائي يورو 2024".

مدرب غير معروف بين نخبة المدربين ولاعبون صغار امتزجت معهم عناصر الخبرة يتقدمهم نجم يافع يصول ويجول في المستطيل الأخضر بعمر 16 عاما فقط، إنهم الإسبان أصحاب الأرقام القياسية والمتأهلون إلى نهائي اليورو في طريقهم لحصد الرابع تاريخيا، لكن طموحهم سيصطدم بأسود إنجليزية جائعة للقب طال انتظاره طوال 58 عاما.

الملعب الأولمبي ببرلين سيكون شاهدا على موقع نهائي اليورو بين إسبانيا وإنجلترا بعد مشوار مميز للاروخا، ومباريات تجاوزتها إنجلترا بصعوبة.

وحققت إسبانيا رقما قياسيا بالفوز بكل المباريات الستة بداية من دوري المجموعات مرورا بكل الأدوار الإقصائية حتى بلوغ النهائي، رغم الاصطدام بكل كبار أوروبا خلال رحلتهم للمبارة النهائية.

على الجانب الآخر، جاء مشوار انجلترا مهتزا رغم وجود ترسانة نجوم الدوري الإنجليزي من لاعبين أساسيين واحتياطيين، وحققت انجلترا 3 إنجلترا فقط مقابل 3 تعادلات وتأهلت للنهائي بشق الأنفس بعد فوزين في الوقت القاتل أمام سلوفاكيا وهولندا وتجاوزت سويسرا بركلات الترجيح.