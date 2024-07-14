وزير الشباب ونائب محافظ الغربية يؤديان صلاة الجنازة علي جثمان شذى نجم بطلة السباحة

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صلاة الجنازة علي البطلة شذي نجم لاعبة السباحة بنادي طنطا الرياضي، وذلك بمشاركة الآلاف من أسرة وأهالي مراكز ومدن الغربية.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واجب العزاء لأسرة الرياضة والسباحة المصرية فى وفاة اللاعبة الناشئة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بعد صراع مع المرض .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ حزنه الشديد لوفاة اللاعبة الناشئة والتى سقطت مغشيا عليها وتم نقلها على إثر ذلك الى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الاولمبية المصرية واتحاد السباحة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر ادريس بخالص العزاء لأسرة اللاعبة واسرة الرياضة المصرية داعيا الله ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها واسرتها الصبر والسلوان.