صلاح عبدالله: مهرجان العلمين إثراء فنى وسياحي.. ومصر تملك تاريخ حضارى عظيم

أكد الفنان صلاح عبدالله أن إقامة مهرجان العلمين، بخلاف الإثراء الفنى الكبير بتنظيم المهرجانات الفنية، ولكنه أيضاً يمثل إثراء لعملية تنشيط السياحة، وخاصةً بالمدن الساحلية المصرية والتى تملك كل مقومات الجذب السياحي، لما تمتلكه من شواطئ وطبيعة لا يتنافسها أى سواحل فى العالم.



وأكمل الفنان صلاح عبدالله فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن مدينة العلمين لها العديد من الجوانب التى تجعلها متفردة، فهي مدينة تحمل طابع تاريخي وسياحي وجمالي، ولذلك فإن ما تم فى مهرجان العلمين من سياحة رياضيه وساحلية وتاريخية، يعد فى غاية الأهمية للترويج لها، واختيار المهرجان هناك قرار هام ويحسب للدولة المصرية، ومصر تملك تاريخ سياحي وحضارى عظيم.



وإختتم الفنان صلاح عبدالله أن الفن قادر على الترويج للسياحة، من خلال الكثير من المدن والمناطق المصرية، والتى تحمل كل منها طابع اثري وسياحي مختلف، والفن أحد أهم أسلحة إعادة تنشيط السياحة، لما له من تأثير وانتشار كبير بين الشعوب من تبادل ثقافي وفني عن طريق تناقل حركة السينما والمهرجانات الفنية.

