العثور على جثة طافية بنهر النيل في أسوان

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، جثة مجهولة الهوية طافية في نهر النيل ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة طافية بنهر النيل

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن أسوان بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طافية في نهر النيل، تحديدًا أمام مبنى المحافظة، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة وفحصها للتحقق من وجود أي شبهة جنائية حيث تم انتشال الجثة الطافية بمياه النيل بواسطة رجال الإنقاذ النهري.

وتم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.