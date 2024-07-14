دخول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وإفراغ ثلاث شاحنات وقود

قال محمد عادل مراسل “اكسترا نيوز” من معبر رفح، إنه في ظل المعاناة المتفاقمة على الصعيد الإنساني وكافة الأصعدة داخل قطاع غزة جراء الحرب التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر، ومستمرة حتى هذه اللحظة، ونحن في اليوم الـ 82 بعد المائتين من هذه الحرب مع استمرار العمليات العسكرية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الإنسانية والأشقاء بالقطاع.

وأضاف عادل، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مجزرة منطقة المواصي أمس أسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء، والمئات من المصابين والجرحى، منوهًا بأن التعنت الإسرائيلي لازال يقف حائلًا أمام إنفاذ المساعدات بكميات كبيرة وبصفة مستدامة.

وأشار مراسل “اكسترا نيوز” من معبر رفح، إلى أن قوات الاحتلال لم تسمح سوى بدخول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وأفرغت هذه الشاحنات حمولتها بمعبر كرم أبو سالم، وعادت لمحيط معبر رفح من الجانب المصري.

وتابع: سمحت سلطات الاحتلال بدخول 11 شاحنة محملة بالمحروقات والمواد البترولية، أفرغت ثلاث شاحنات حمولتها فقط، وباقي الشاحنات تخضع لعملية الفحص والتدقيق.