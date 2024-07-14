حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار مستمرة.. ولا صحة لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية

نفت حركة حماس ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية وتداولته بعض وسائل الإعلام عن قرار الحركة وقف المفاوضات. وفقا لما اوردته "القاهرة الاخبارية"

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان مقتضب ، إن وقف المفاوضات لا أساس له من الصحة، مضيفا أن "تصعيد الاحتلال ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحاً لدى الجميع".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قيادي كبير في حماس "لم تسمه" الأحد، بأن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، منددا بـ "عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزّل".

وأشار القيادي ذاته إلى أن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الإقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات؛ بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".