تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمخابز للتأكد من جودة وأسعار السلع

كلف محافظ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقاً للقانون والإلتزام بتطبيق الإشتراطات والمواصفات التموينية والصحية.

وتوجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء (فاقوس - الحسينية - ههيا - القرين - حي ثان - بلبيس- منيا القمح ) للمرور على المحال التجارية والمخابز للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها ومدى توافرها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.