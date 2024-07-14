ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمخابز للتأكد من جودة وأسعار السلع

المرور على المحال
المرور على المحال التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف محافظ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقاً للقانون والإلتزام بتطبيق الإشتراطات والمواصفات التموينية والصحية.

وتوجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء (فاقوس - الحسينية - ههيا - القرين - حي ثان - بلبيس- منيا القمح  ) للمرور على المحال التجارية والمخابز للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها ومدى توافرها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الأنشطة التجارية الأسعار المعلنة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني المراكز والمدن