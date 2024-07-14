لامين يامال.. ظاهرة إسبانية تبحث عن رقم تاريخى فى نهائى يورو 2024

لامين يامال، الظاهرة الإسبانية التى فرضت نفسها على بطولة يورو 2024، تنظر رقم قياسي فى حالة تتويج الماتدور بالبطولة، وحطف اللقب من المنتخب الإنجليزى فى نهائى الليلة.

ويلتقى منتخب إسبانيا، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، بنظيره إنجلترا، وذلك على الملعب الأولمبي ببرلين، فى نهائى بطولة "يورو 2024".

وتأهل المنتخب الإسبانى إلى نهائى الليلة، بفضل الأداء القوى الذى قدمة لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، والذى لم يكمل الـ 17 عام من عمره، طوال مشوار البطولة، لتتعلق آمال جماهير اللاروخا بموهبة اللاعب الشاب.

مشوار لامين يامال فى يورو 2024



وأثرت مشاركات لامين يامال فى مشوار المنتخب الإسبانى طوال البطولة، حيث شارك أساسيًا فى أول مباراتين، ليصنع هدف فى ثلاثية كرواتيا، ويشارك فى أخر دقائق أمام ألبانيا، فى ختام دور المجموعات.

وفى الأدوار الإقصائية أستهل مشواره أساسيا مع منتخب اسبانيا، فصنع هدفا في الفوز على جورجيا بثمن النهائي، كما صنع الهدف الأول لبلاده ضد ألمانيا، وأنقذ الإسبان في نصف النهائي، أمام فرنسا فبعد تأخرهم بهدف، عدل لامين النتيجة سريعا، وتاهل بالفوز بهدفين لهدف لنهائى البطولة الدولية الأولى له.

وشارك لامين يامال خلال البطولة فى 6 مباريات، ساهم في تسجيل 4 أهداف (سجل 1 وقدم 3 تمريرات حاسمة)، كما حصد جائزة رجل المباراة في لقاء فرنسا بنصف النهائي.

يامال ينافس الظاهره رونالدو



وبعدهذا المشوار يبحث يامال، عن قيادة المنتخب الإسبانى فى المباراة النهائية أمام إنجلترا، للظفر باللقب والظهور بشكل جيد، لتحسين فرص حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

حيث يعد أصغر لاعب حصولاً على جائزة أفضل لاعب فى بطولة قارية أو مونديالية للكبار، هو الظاهرة البرازيليه رونالدو، وذلك في نسخة كوبا أمريكا 1997، بعمر 20 عاما و314 يوما.

