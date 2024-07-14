ردا على "البوابة نيوز".. مياه الشرب توضح موقف مشروعات الصرف بوحدات قرى الدقهلية 

بعثت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ردود على ما نشر بموقع “البوابة نيوز”، حيث نشرت الجريدة 5 موضوعات جاءت عناوينها كالتالي:

1- 14 طلب احاطة على طاولة اسكان النواب ،8 طلبات إحاطة بشأن عدم البدء في إنشاء محطة الرفع قرية ميت عافية بشبين الكوم والتباطؤ فى انها اعمال الصرف الصحى بقرية دكما بشبين الكوم بتاريخ 28-5-2024

2- الطلب المقدم من النائب /احمد الحديدي بشأن تأخر تنفيذ مد خدمة الخطوط الصرف الصحي ببعض الشوارع بمدينة المنزلة تاريخ 24-6-2024 محافظة الدقهلية .

3- غدا اسكان النواب يناقش 10 طلبات إحاطة بشأن مناقشة طلبات إحاطة مقدمه من النواب عبد الفتاح محمد الشحات والنائبة حنان عبد المنعم عوض بتاريخ 4-6-2024.

4- الطلب المقدم من النائب للحديدي بشأن تأخير تنفيذ مد خطوط خدمة الصرف الصحي ببعض الشوارع بمدينة المنزلة بتاريخ 5،6-6-2024

5- برلمانية تقدم بيان عاجل بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحى فى منطقة شط جريبه دمياط

بتاريخ 20-6-2024.

وجاء نص رد الهيئة: “نحيط سيادتكم علما بان محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجاري تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث جاري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى بمركز شربين والمرحلة الثانية بمركز (ميت غمر -بلقاس-السنبلاوين -اجا-المنزلة ). وسوف يتم تنفيذه باقي مراكز محافظة الدقهلية في المراحل التالية. وتقوم الهيئة حاليًا بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بعدد من القرى وجارى أعمال تجارب التشغيل لمحطة الرفع وجاري التسليم الابتدائي لشبكة الإنحدار وخط الطرد ومحطة المعالجة لتشغيل المشروع ودخوله الخدمة لعدد القري بمحافظة الدقهلية”