رئيس جامعة بني سويف الأهلية: إصدار العدد الأول من مجلة الجامعة لدراسات الفنون والإنسانيات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهليه اصدار العدد الأول من مجلة الجامعة لدراسات الفنون والإنسانيات، تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، وهي مجلة علمية محکمة نصف سنوية تصدر عن قطاع الفنون والعلوم الإنسانية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من المجلة هو تنشيط حركة البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية وتشجيع الابتكار والإبداع في مجال العلوم الإنسانية، والربط بين التعليم والبحث العلمي والتنمية، بما يعزز روح الانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي.

وجدير بالذكر أن المجلة تقبل نشر البحوث والدراسات في المجالات التالية: دراسات الفنون، والدراسات التجارية والاقتصادية، والدراسات الاجتماعية والنفسية، والدراسات الجغرافية والتاريخية، والدراسات المعلوماتية والإعلامية، والدراسات الأدبية واللغوية.

للاطلاع على محتويات العدد الأول يمكن زيارة الرابط التالي على بنك المعرفة المصري

https://jbssah.journals.ekb.eg/issue_49076_49077.html