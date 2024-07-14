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الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة عمل بجنوب الوادى تناقش دليل الإجراءات المالية والإدارية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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نظمت جامعة جنوب الوادى ورشة عمل لمناقشة دليل الاجراءات المالية والادارية حاضر فيها الاستاذ محمد نور مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والباحث الرئيسي لإعداد الدليل.

واشار المحاضر إلى أن دليل الاجراءات المالية والادارية صدر بناءاً على توجيهات رئيس الجامعة برفع كفاءة ادارات الجامعة ، وترجمة السياسات والإجراءات الى نظام شامل ،ووضع اطار عمل مرن ، وتقديم خدمة متميزة.

وتناول بالشرح خلال ورشة العمل اهم المصطلحات الواردة فى الدليل والقرارات والقوانين ذات الصلة كما تناول بالشرح اجراءات صرف مستحقات الموردين ، اجراءات صرف مستحقات المقاولين ،صرف السلف المستديمة والمؤقتة وتسويتها 
شهد ورشة العمل لفيف من العاملين بإدارات الحسابات والموازنة ، الصناديق ، المشتريات

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