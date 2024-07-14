الخميس المقبل.. صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

الأحد 14/يوليو/2024 - 01:34 م

أعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو الحالي للعاملين بالدولة الخميس المقبل، التي كان قد تم تبكير مواعيدها منذ مايو الماضي بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى.

وتم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

ويتم وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

وأعلنت الحكومة عن جدول أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2024، والتي تصل إلى 5 أيام وهي: 18، 21، 22، 23، 24 من يوليو 2024.

وسيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.