فتاة مدينة نصر: "أنا عايزة حقي ومش هتنازل"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها في مدينة نصر.

أكدت المجني عليها، أنها لن تتنازل عن القضية، قائلة: "أنا عايزة حقي ومش هتنازل عن القضية حتى لو هو عنده أطفال أنا كمان عندي أسرة وعايزة حقي، وكل اللي ربنا يجيبه كويس".

وثبت بتحقيقات حيث كشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسين .أ" بخطف أنثي هي المجني عليها" نبيلة .إ" بالاكراه الواقع عليها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخري انه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بان اشهر في وجهها سلاح ابيض كتر واحدث اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر عنها ملابسها عنها وقام بملامسة موطن العفة باليد قاصدا من ذلك هتك عرضها.

كما أضاف أمر الاحالة احراز المتهم أداة قاطع "كتر" دون ان يوجد لحملها او احرازها او حيازتها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة او الحرفية.