تأجيل محاكمة المتهمين بالتشاجر وقتل طالب في عابدين لـ 4 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة، لجلسة 4 أغسطس، ووجهت لهم تهم التشاجر ووفاة شخص، وإثارة الذعر بين المارة، والبلطجه.

جاء في امر الإحالة أن المتهمين وهم وقوع طرف أول المتوفى ونجلى خالته، وطرف ثان عاطل، واثنين من أصدقائه، نشبت بينهم مشاجرة بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم، وتطورت الي شابك بالاايدى والأسلحة البيضا، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة أدت إلي جروح بالغة أودت بحياته.

وجاء في أقوال شهود الاثبات، أن المشاجرة نشبت بين أربعة اشخاص، وتعدو فيه علي المجني عليه بإصابات خطرة، وتوفي قبل محاولة اسعافه.

وجاء في تقرير الطبيب الشرعي، أن المجني عليه مصاب، بجروح قطعية وكدمات، في سائر جيدة وراسه، باستخدام اله حادة، أدت إلي نزيف تسبب في الوفاة.

