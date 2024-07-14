رئيس صربيا: استئناف الرحلات بين بلجراد والقاهرة في غضون أسابيع

أعلن ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، استئناف الرحلات بين بلجراد والقاهرة في غضون أسابيع، قائلا: «مرة أخرى نعيد بناء قنوات الاتصال، من أجل بناء علاقة أفضل بين مصر وصربيا».

وأضاف، خلال كلمته بالمنتدي الأعمال المصري الصربي، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": «نتوقع أكثر من 4% نموا اقتصاديًا، لأن صندوق النقد الدولي يحدث تقييماته بشكل مستمر، ونتمنى أن نكون قادرين على خلق بيئة عمل مناسبة تؤدي إلى نتائج مثمرة أفضل في المستقبل».

وأشار إلى أنه ليس من السهل أن يكون هناك استثمارًا مباشرا في ظل الظروف التي يشهدها العام، داعيا إلى إتاحة الدولة والشركات المصرية للمشاركة في المنتدي الأعمال المصري الصربي القادم في عام 2027، لإتاحة المشاركة للشركات المصرية.